Undersköterska/skötare till avdelning 4A
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4A / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-07-03
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är ett dagligt stöd till patienten genom personlig omvårdnad och sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
Avdelning 4A är i huvudsak en psykosavdelning med 10 vårdplatser. Vi har även vana och hög kompetens för ätstörningsvård i svåra faser. De flesta patienter vårdas under tvångsvård. Här jobbar vi med utmaningar som delaktighet och person centrerad vård under tvångsvård. Vården utformas alltid utifrån patientens individuella behov där människan och personen står i centrum.Kvalifikationer
Du skall var utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel eller utbildad skötare inom psykiatri.
Tidigare arbetserfarenhet från psykiatri, behandlingshem eller liknande verksamhet är meriterande. Vidare är det meriterande om du har utbildning och arbetslivserfarenhet inom basal omvårdnad. Som person ser du värdet av att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor.
För att trivas hos oss uppskattar du ett jobb som är varierande. Du är flexibel och trygg i att ta egna initiativ med fokus på patienten för ett respektfullt och omtänksamt bemötande. Vi tror att du vill bidra till en positiv arbetsmiljö. För att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans så kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som ny hos oss kommer du få introduktion, internutbildningar och kontinuerlig handledning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-07-01 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://www.regionjh.se/psykiatri?s=1
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C333842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Fältjägargränd 6 (visa karta
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831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4A Kontakt
Enhetschef Psykiatrisk vårdavdelning 4A
Stefan Mellgren stefan.mellgren@regionjh.se +46730416671 Jobbnummer
9991542