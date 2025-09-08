Undersköterska/skötare/behandlingsassistent Till Spot, Örnsköldsvik
2025-09-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du ha ett roligt och spännande vikariat? Vi söker dig som trivs med varierande och utvecklande arbetsuppgifter och som har ett genuint intresse av att arbeta med psykiatrisk omvårdnad.
SPOT (Specialistpsykiatriskt Omvårdnadsteam) är en mobil, planerad resurs och en del i psykiatrins satsning för att förebygga inläggningar, minska vårdtiderna i heldygnsvården samt erbjuda patienterna mer delaktighet och bättre öppenvård. Vi är 25 medarbetare i teamet som bemannas av sjuksköterskor, läkare, kurator, behandlingsassistenter, undersköterskor och skötare med gedigen kunskap om- och erfarenhet inom psykiatri.
I SPOT finns även vår LARO-verksamhet som är en läkemedelsassisterad behandling för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av opioider. I SPOT finns också ett vuxenpsykiatriskt Akutteam som arbetar med enbart akuta psykiatriska ärenden.
Vi kan erbjuda ett spännande och varierat arbete. Tjänsten är ett vikariat med 100% tjänstgöring med tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse till och med 2026-03-31. Vi är ett bra arbetslag som trivs tillsammans och arbetar med patienten i fokus. Vi erbjuder en stimulerande och god arbetsmiljö. SPOT tjänstgör mellan 07:30-21:30 på vardagar samt mellan 08:00-21:00 på helger. Vi har fast schema med 6 veckors intervall och tjänstgöring var tredje helg.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska/skötare/behandlingsassistent möter du patienter som är i behov av akut- och intensivt psykiatriskt stöd. Vi söker dig som har en god förmåga att skapa bärande relationer till patienter, närstående och samarbetspartners. Att ha en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier är en viktig framgångsfaktor. Patientarbetet utförs i form av hembesök, telefonrådgivning, mottagningsbesök eller videobesök.
Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bland annat:
Psykiatrisk omvårdnad utifrån patientens behov
Daglig styrning
Stödjande och motiverande samtal samt bedömningar
Deltar i ronder och behandlingskonferenser
Dokumenterar och rapporterar samt utför uppföljningsarbete
Delegerad läkemedelshantering och läkemedelsadministrering ingår också samt att utföra akuta psykiatriska bedömningar i samråd med läkare eller i samverkan med primärvårdsjour. Du kommer samverka med vårdgrannar inom länsverksamheten samt med externa aktörer.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en utbildning som undersköterska/skötare eller Behandlingsassistent/Behandlingspedagog
Har erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en Steg 1 utbildning
Har en utbildning inom motiverande samtal
Har utbildning i case-management
Har erfarenhet av psykiatrisk samsjuklighet
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning. Ersättning
