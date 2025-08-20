Undersköterska Skärvet
Humana AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-08-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Hylte
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge människor möjlighet till ett bättre liv? Då är du rätt person för oss! Vi på Skärvet söker just nu dig som är ansvarsfull, driven och delar vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv."Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Skärvet är ett särskilt boende (bostad med särskild service) och korttidsboende med inriktning mot psykisk sjukdom, störning eller funktionsvariation som ligger centralt i Växjö nära stationen.
Vi är ett engagerat team som drivs av vår värdegrund: Engagemang, Glädje och Ansvar. Dessa ledord genomsyrar allt vi gör, med fokus på bemötande, delaktighet och självbestämmande. Hos oss arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika professioner. Vårt team består av sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, skötare, undersköterskor.
Om tjänsten
På Skärvet står klientens livskvalitet och hälsa i fokus. Som medarbetare hos oss arbetar du med psykiatri och återhämtning. Vårt professionella team utformar en genomförandeplan utifrån uppdrag tillsammans med klienten och följer upp regelbundet. Du dokumenterar i vårt dokumentationssystem. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Samtliga våra arbetsmetoder och arbetssätt vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Lågaffektivt bemötande och Tydliggörande pedagogik är centrala delar av vårt arbetssätt.
Anställningsvillkor:
Vi söker nu medarbetare för tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgraden 100%.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Alla som erhåller anställning inom Humana Individ och Familj är skyldiga att lämna registerutdrag innan erbjudande om arbete lämnas.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du är en person som har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska, skötare
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med målgruppen
B-körkort
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef, Magnus Linderos, magnus.linderos@humana.se
, +46 76 139 71 93
Bitr. verksamhetschef, Victoria Juteberg, victoria.juteberg@humana.se
, +46 73 501 56 17 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9466456