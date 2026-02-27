Undersköterska SÄBO till Säterigården i Mölnlycke
2026-02-27
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun
har de tre senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt med anhöriga och ansvara för social dokumentation ingår.
Härryda kommun arbetar med att minska andel timanställda och istället öka grundbemanningen. Kommunen tillämpar därför samplanering vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din hemmaenhet vilket är Säterigården i Mölnlycke.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter framför hinder och som arbetar med ett salutogent synsätt med hög kvalitet i omvårdnadsarbetet. För att lyckas i det här arbetet bör du ha god samarbetsförmåga, arbeta kvalitetsmedvetet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Som person är du empatisk, flexibel och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor. Verksamheten förutsätter att du tar delegation och utför arbetsuppgifter enligt HSL.
Kompetenskrav För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
• Utbildad undersköterska
• Goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftligt
• Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av social dokumentation
Meriterande
Det är meriterande om du:
• Tidigare arbetat inom vård och omsorg
• Vidareutbildning inom demens, psykiatri
• Tidigare arbetat med kvalitetsarbete
• Erfarenhet av Combine, Plan Act och BPSD Registret
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande
Vi erbjuder dig:
• 37 timmars vecka som heltid.
• En arbetsplats där en hög andel av dina kollegor är utbildade
undersköterskor, 92 procent närmare bestämt.
• Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex.
• Verksamheter med nöjda brukare. Enligt brukarundersökningar
är Härryda kommuns äldreboenden topp 25 i landet.
• Heltidstjänst om du vill - eller deltid om det passar dig bättre.
• En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bla. Tekniska hjälpmedel så som digitaliserade larm, digital signering och dokumentation i BPSD Registret
• Friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år.
Rekrytering kommer att börja omgående. Urval och intervjuer sker löpande. Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister, Kontroll av egna uppgifter, uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
TF Enhetchef
Ann-Kristin Altrov 031-724 85 02 Jobbnummer
9768137