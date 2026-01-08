Undersköterska, Reumatologimottagningen, Falun
2026-01-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kliniken för Reumatologi är den enda specialistenheten i Dalarna för patienter med reumatisk sjukdom. Vi är en liten enhet med flexibel personal som stannar länge på kliniken. Vår klinik utvecklas hela tiden genom projekt och forskning. Vi har en stor öppenvårdsmottagning samt daglig mottagning för patienter som får infusionsläkemedel.
Är du en undersköterska som vill jobba med kompetenta och trevliga medarbetare där patienten är i fokus?
Hos oss finns ett arbete där du har ett varierande och roligt jobb med arbetsuppgifter så som provtagning, EKG, assistera vid undersökningar, arbeta och boka i Cosmic, viss städning och beställning av material. Våra arbetstider är måndag till fredag dagtid.
Låter det intressant att bli vår nya kollega är du varmt välkommen med din ansökan till oss!
Utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande:
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2 (om du gått tidigare Vård- och omsorgsprogrammet)Dina personliga egenskaper
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Emma Skagerlind 023-492874 Jobbnummer
9673042