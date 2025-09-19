Undersköterska/rehabassistent till hemtagningsteamet
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Hemtagningsteamet söker fler medarbetare för att utöka sitt uppdrag i enlighet med omställningen till nära vård. Fokus ligger på att arbeta mer förebyggande och med tidigare insatser för att främja självständighet hos kommunens medborgare.
En central del av uppdraget är att utveckla arbetssättet vad gäller utökad hemrehabilitering. Du kommer bland annat att arbeta med ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt både i biståndsbedömda insatser men också med specifik rehabilitering som rehabpersonal ordinerat. I din roll kommer du att bistå vid hemgångar från bland annat slutenvården, utföra hembesök och genomföra träningsinsatser.
Uppdraget kräver ett genuint intresse för att arbeta utifrån ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ett synsätt som ska genomsyra alla insatser utifrån brukarens behov. I ett senare led kan du komma att handleda och utbilda personal i det dagliga arbetet.
Parallellt med detta blir du en del av den nya verksamheten dagrehab, som är under uppstart. Här kommer du att bidra till utvecklingen av ett verksamhetsområde med fokus på funktions- och aktivitetsträning.
Uppdraget formas utifrån aktuella behov och förutsättningar, vilket innebär att vi söker en flexibel och nyfiken medarbetare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och gärna arbetar under förändring. Du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Anhöriga, biståndshandläggare och personalgrupper kommer också vara en del av teamet.
Målgruppen inkluderar medborgare inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du är utbildad undersköterska och innehar legitimation
Då du behöver kunna ta dig med bil i tjänsten är B-kortkort ett krav
Erfarenhet av rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt ser vi som meriterande.
Erfarenhet av gruppträningar exempelvis balansgrupper, sittgymnastik, aktivitetsträningar etc. ser vi även det som meriterande
Välkommen med din ansökan redan idag, urval kan komma att ske löpande! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Johanna Rostedt johanna.rostedt@savsjo.se 0382-15445 Jobbnummer
