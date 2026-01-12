Undersköterska ref.nr. 137/25 Stenbäcksgården
Kalix kommun / Undersköterskejobb / Kalix Visa alla undersköterskejobb i Kalix
2026-01-12
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
I början av 2026 öppnar vi dörrarna till vårt nya, moderna och välkomnande särskilda boende - Stenbäcksgården. Vi kommer att stärka upp teamet för att säkerställa hög kvalitet och trygg omsorg från start, och nu söker vi två engagerade undersköterskor som vill vara med och tillsammans med oss bedriva en omsorg i toppklass. Är du en lagspelare och vill jobba i en miljö där teamkänsla, samverkan och respektfullt bemötande står i centrum? Då vill vi gärna höra från dig! Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en viktig del av teamet som dagligen gör skillnad i våra boendes liv. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ge vård och omsorg med omtanke och respekt för varje individs behov och önskemål.
Vara ett stöd i vardagen - från hjälp med medicinering till att skapa trygghet och livskvalitet.
Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner för att ge bästa möjliga stöd.
Ta ansvar för planering och dokumentation av vårdinsatser och bidra till att utveckla vår verksamhet.
Vi arbetar alltid individanpassat och prioriterar varje boendes behov och önskemål. Tillsammans skapar vi en miljö där både boende och medarbetare trivs!
Arbetsplatsen erbjuder:
Ett modernt och välutrustat boende med en god arbetsmiljö.
Trygg anställning med kollektivavtal, schyssta arbetsvillkor och kompetensutveckling.
Ett stöttande och samarbetsinriktat team där vi hjälper och lär av varandra.
Ett tillitsbaserat arbetssätt: Hos oss får du frihet under ansvar. Vi litar på din kompetens och ger dig det stöd du behöver för att lyckas i din roll.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen är du empatisk, ansvarstagande och flexibel. Du tar initiativ, anpassar dig efter individens behov och ser lösningar i vardagen. Som en trygg lagspelare skapar du lugn och stabilitet samt bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Med ditt engagemang ger du våra boende en trygg, värdig och meningsfull vardag.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Vi vill ge våra äldre den bästa omsorgen - och det är våra medarbetare som gör skillnaden.
Anställning inom Socialförvaltningen förutsätter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Stenbäcksgården
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Anna Rutberg anna.rutberg@kalix.se 0923-656 36 Jobbnummer
9677614