Undersköterska/receptionist till Kry Kristianstad
Kry Primärvård AB / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-06-25
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Vill du vara med och förändra vården - och göra verklig skillnad varje dag?
Då vill vi prata med dig!
Vi söker en undersköterska som vill arbeta nära både patienter och kollegor i en verksamhet där bemötande, kvalitet och samarbete står i centrum. För oss är det lika viktigt hur vi möter människor som vad vi gör – därför lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Hos oss blir du en central del av patientens upplevelse. Du välkomnar, vägleder och skapar trygghet – samtidigt som du bidrar med din kompetens i det dagliga arbetet.
Här jobbar vi tillsammans. Vi vinner tillsammans – och vi lär oss tillsammans.
Varför Kry? Vi har förändrat hur vård bedrivs i Sverige i över tio år. Gjort den digital, tillgänglig och mer jämlik. Men vi är inte klara och det är poängen. På Kry tror vi att det modigaste du kan göra i vårdbranschen är att vara snäll. Och att de som kan vården ska styra den. Hos oss får du mandat att göra det - ta det, be inte om det.
Vad du faktiskt gör Du möter patienter med stor bredd av besvär – både på mottagningen, provtagningen och i receptionen - varmt och professionellt. Du är en central del av vården och arbetar både självständigt och i team där båda delarna är lika viktiga. Du gör enklare undersökningar, arbetar på provtagning och administrativt med exempelvis tidsbokning, remiss- och posthantering.
Kry-modellen Vi minimerar administration och frigör tid till det som spelar roll: patientmötet. Alla professioner jobbar på toppen av sin kompetens. Hög tillgänglighet utan väntetider. Mer mandat, mer variation, mer påverkan. Läs mer om Kry-modellen HÄR
Förmåner och kompetensutveckling Läs mer om våra fina förmåner och om hur vi aktivt satsar på att utveckla våra medarbetare HÄR
Vad vi förväntar oss av dig Du är utbildad undersköterska och har yrkesbevis från Socialstyrelsen, alternativt intyg om tillsvidareanställning som undersköterska per 1 juli 2023.
Du har erfarenhet av provtagning, mottagningsarbete och reception/service – erfarenhet från primärvård är meriterande.
Men viktigast av allt är vem du är Du har ett genuint intresse för människor och ett naturligt, respektfullt bemötande. Du är serviceinriktad, flexibel och trivs i en varierad arbetsdag. Du bidrar till en god stämning och är en lagspelare som stöttar kollegor. Du har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Du tar ansvar och får saker gjorda. Du trivs i förändring och ser det som kul. Du levererar vård och service med hög kvalitet och sätter patienten först, inte som ett värdeord utan i praktiken varje dag.
Praktiskt Start: hösten 2026, när det passar oss båda Omfattning: enligt överenskommelse Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning tillämpas) Arbetstid: dagtid 8–17, kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma
Är du redo? Skicka din ansökan senast 2026-07-31, vi tillämpar löpande urval.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ta hand om dig ❤ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972620-2071864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Kry Jobbnummer
9979774