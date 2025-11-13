Undersköterska Radiologisk avdelning
2025-11-13
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker nu 2 undersköterskor för att stärka upp vårt team!
Radiologiska avdelningen
Radiologiska avdelningen är en del av Bild- och funktionsmedicin tillsammans med Mammografi och Klinisk fysiologi.
Totalt är vi cirka 220 medarbetare i Trollhättan och Uddevalla.
Radiologiska avdelningen är uppdelad på två enheter, en på NÄL och en på Uddevalla sjukhus.
Tillsammans utför vi cirka 150 000 röntgenundersökningar per år. På våra avdelningar finns alla modaliteter för undersökningar av i stort sett alla kroppens organ.
På Radiologiska avdelningen på NÄL bedrivs till största delen akut verksamhet. Hos oss arbetar cirka 60 medarbetare fördelat mellan olika yrkeskategorier såsom undersköterskor, röntgensjuksköterskor, läkare samt övrig administrativ personal.
Både kvälls och helgarbete kommer att ingå.
Rollen som undersköterska hos oss
Radiologiska avdelningen på NÄL erbjuder dig som undersköterska ett spännande och omväxlande arbete. Vi bedriver verksamhet på datortomografi, MR, intervention, ultraljud och konventionell röntgen. Vår verksamhet är en viktig del i vårdkedjan och i din roll som undersköterska kommer du att träffa olika typer av patienter från sjukhusets olika kliniker och flöden.
Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter och rotation inom våra olika modaliteter vilket skapar en berikande miljö i din vardag och ger dig en bredd i din kompetens.
Du arbetar tätt tillsammans med röntgensjuksköterskor och radiologer. Du är med vid undersökningar, har hand om patienterna före och efter, visar dem rätt och ser till att bemöta dem på bästa sätt. För oss är det viktigt med arbetsglädje och att ett gott samarbete bedrivs mellan kollegorna - att vi tillsammans skapar ett positivt arbetsklimat, en bra arbetsmiljö och en god vård.
Arbetstiderna är dag och kväll samt var tredje helg.
Om dig
Vi söker efter en glad och positiv person som vill bli en del av vår avdelning. Du som söker tjänsten är utbildad undersköterska. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och noggrann. Du trivs med att ta eget ansvar och att kunna arbeta över yrkesgränserna. Du är pålitlig, omtänksam och nytänkande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Annonsen avser två tillsvidaretjänster.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
