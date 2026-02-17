Undersköterska, Psykogeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
2026-02-17
Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av team där flera professioner ingår. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.
Psykogeriatriken, avdelning 2 har 11 vårdplatser och bedriver psykogeriatrisk specialiserad vård, behandling och rehabilitering av personer med kognitiva sjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) oavsett ålder. Patientens vård och behandling utgår från patientens individuella behov och sker i väl fungerande team. Avdelningen arbetar med omvårdnadsstrategier och personcentrerad vård.
Hos oss erbjuds du deltagande i arbetstidsmodell 3-3 vilket är en schemamodell som möjliggör mer tid för återhämtning.
Nu söker vi en ny kollega för en tillsvidareanställning - Är det dig vi söker?
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan.
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I arbetet som undersköterska ingår omvårdnadsarbete tillsammans med sjuksköterskor. Ni utför medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Du samarbetar med övriga professioner i vårdteamet, andra vårdgivare och patientens närstående.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd undersköterskeexamen. Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet av personer med kognitiva sjukdomar.
Utöver din omvårdnadskompetens ser vi att du har samarbetsförmåga och kan lyssna och kommunicera med både patienter, närstående och medarbetare på arbetsplatsen. Som person är du engagerad och positiv. Vi ser även att du är intresserad av att bidra med din kunskap för att utveckla verksamheten inom kliniken. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du ansöker om bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Har du redan fått detta bevis utfärdat önskar vi att du bifogar beviset i din ansökan.
ÖVRIGT
