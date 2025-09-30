Undersköterska/Personlig Assistent
2025-09-30
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
Undersköterska/Personlig Assistent
Vill du arbeta nära människors vardag och samtidigt arbeta självständigt? Vi på Randstad söker undersköterskor för kunds räkning på mindre ort. Vi söker dig som är utbildad undersköterska som vill vara nära i människors vardag.
Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. Randstad ansvarar för rekryteringen men du blir anställd hos kund.
För mer information om tjänsten kontakta gärna: Talent Manager Suzana Dimoska - 0703470250 suzana.dimoska@randstad.se
Ansvarsområden
Detta är rekrytering till anställningKvalifikationer
Utbildad undersköterska med minst 2 års erfarenhet
Arbeta självständigt utifrån egenvårdsbeslut
Kompetens inom hostmaskin, peg, ventilator, trackeostomi, samt sug maskin Om företaget
Randstad
