Undersköterska, Palliativa vårdavdelningen, Falun
2026-02-19
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi bedriver specialiserad palliativ vård och är belägna på Falu lasarett. Vi har 8 st vårdplatser och tar emot patienter från hela Dalarna. Vården inriktar sig till patienter med svåra symtom av sin sjukdom och befinner sig i livets slutskede. Vår ambition är att sjukdomstiden blir så bra som möjligt för patienten och dess närstående.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss jobbar du mycket med omvårdnad för att tillgodose patientens alla behov tillsammans med andra professioner. På avdelningen har vi ett fast schema och de flesta av medarbetarna jobbar rotation med dag/natt. Hos oss får du ett givande och intressant arbete!
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande:
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2 (om du har gått Vård- och omsorgsprogrammet tidigare)Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du är empatisk och har ett gott bemötande till patienter, närstående och kollegor. Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har förståelse för olika sociala och kulturella sammanhang och naturligtvis ett intresse för palliativ vård.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
