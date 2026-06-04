Undersköterska på timmar till Smedbyhof
Kavat Vård AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby
2026-06-04
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Vi behöver dig.... är du undersköterska och önskar arbeta på timmar på äldreboende tycker vi du ska söka dig till oss på fina Smedbyhof i Upplands Väsby. Vi behöver utöka vår grupp med timanställda. Här får du härliga kollegor på ett litet charmigt familjärt fint äldreboende där vi värnar om den äldre och där vi arbetar med stort hjärta i allt vi gör.
Om Kavat Vård Kavat vård erbjuder äldreboende med olika inriktning och profil. Våra verksamheter finns i kommuner i Stockholms län som infört valfrihetsreformer.
Vi tror på individens rätt att välja och vill erbjuda tydliga koncept, som bl.a. djur & natur, hotellkoncept, All inklusive, Må-bra och/eller språkprofil. Smedbyhof har trädgårdsprofil och vi strävar efter att vara ute så mycket som möjligt.
Att arbeta på Kavat Vård Det är våra medarbetare som är Kavat Vård!
På Kavat Vård får du som medarbetare möjlighet och stöd att utvecklas och växa. Vårt mål är att du som medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom Kavat Vård.
Vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö som ger dig möjlighet att få ihop livet med jobb, familj och fritid.
Vi på Kavat Vård är kända för att vara snabbfotade och nytänkande. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ, vara med och påverka- och utveckla ditt eget arbete.
Vi söker nu flera timanställda undersköterskor, gärna med skyddad titel. Har du lång erfarenhet av att arbeta på äldreboende men ingen skyddad titel? Sök ändå, kanske är du rätt person för oss.
Arbetsuppgifter På Kavat vård har vi en stark gemenskap och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetare. I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet.
Du ger den bästa omvårdnaden och förgyller dagen för våra äldre. Utöver omvårdnad ingår även städ, tvätt, sköta kök och vara med på och även hålla aktivitet. Du har fokus på vad som är bra för den boende och det genomsyrar allt du gör. Du är även duktig på att planera och samarbeta med dina kollegor.
Kvalifikationer Vi söker dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel och som har erfarenhet av att arbeta i äldreomsorgen. Vi lägger stor vikt vid bemötande, kommunikation, kontaktmanskap, därför är det mycket viktigt att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha delegering för läkemedel.
All vår dokumentation sker i journalsystemet Safe Doc, en god datorkunskap/datorvana är därför nödvändig.
Bakgrundskontroller Vi genomför bakgrundskontroll på alla personer innan anställning erbjuds.
Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sofie Ewerborg, sofie.ewerborg@kavatvard.se
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Kavat vårds ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6042524-2037053". Arbetsgivare Kavat Vård AB
(org.nr 556702-2511), https://jobb.kavatvard.se
Ryttargatan 276 (visa karta
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194 71 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Kavat vård Jobbnummer
9948711