Undersköterska på korttidsvikariat till Ankaret
Strömstads kommun, Ankaret / Undersköterskejobb / Strömstad Visa alla undersköterskejobb i Strömstad
2025-08-29
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Ankaret i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska på ett korttidsvikariat till vårt fina särskilda boende Ankaret. Du kommer att ge individuellt anpassad och personlig vård och omsorg, med stor vikt vid brukarnas integritet och individens behov i fokus. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Ansvara för att upprätta och följa upp genomförandeplaner samt sköta löpande dokumentation
• Utföra omvårdnadsuppgifter samt uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering
• Ha uppdrag som kontaktansvarig och samverka med anhöriga
• Planera, genomföra och följa upp verksamhetens arbete
• Handleda nyanställda samt elever/studenter från eftergymnasiala utbildningar
Vikariatet är under en kortare period för att säkerställa rätt bemanning, perioden är 15 september till 9 november.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har genomförd omvårdnadsutbildning och kan visa upp bevis från Socialstyrelsen som undersköterska.
• Är trygg i din yrkesroll och redo att ta emot delegation för att administrera insulin och annan medicinering.
• Har god datorvana och kan dokumentera samt ta del av skriftlig information i våra verksamhetssystem.
• Mycket meriterande med erfarenhet av arbetssättet "Individens behov i centrum" (IBIC).
Du är utåtriktad och social med en naturlig förmåga att skapa relationer, och du är bra på att planera och organisera ditt arbete för att nå verksamhetens mål. Det är meriterande om du har B-körkort.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275034/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Ankaret Kontakt
Enhetschef
Christina Emanuelsson christina.emanuelsson@stromstad.se 0526-19302 Jobbnummer
9483054