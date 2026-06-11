Undersköterska ortopediavdelning 52-55
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2026-06-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med?
Du kommer vara delaktig i att skapa en ortopedavdelning som främjar arbetstagarens arbetsmiljö med ett arbetsklimat där medarbetaren känner att "här vill jag vara!"
I teamet jobbar den arbetsledande sjuksköterskan tillsammans med 2 undersköterskor.
Patienterna i vårdgruppen skall vara av blandad vårdnivå, allt från den akuta patienten till den mer vårdfärdiga patienten som väntar på hemgång.
Arbetssättet präglas av högt tempo och ställer stora krav på kompetens och ansvar av alla i teamet. Du ska ha lätt för att samarbeta och kommunicera med olika professioner.
Arbetet är omväxlande och arbetsuppgifterna kretsar runt pre- och postoperativ omvårdnad. Tillsammans bygger vi en arbetsgrupp som präglas av teamkänsla och vi arbetar i ett fartfyllt och spännande verksamhetsområde. Tjänstgöring på övriga ortopedkliniken kan förekomma.
Vad ser du framför dig?
I vår arbetsgrupp arbetar vi aktivt med respekt, stöttning och vi lär av varandra och vi tar vara på patientens delaktighet i vårdens processer. På avdelningen jobbar vi tillsammans för att uppnå långsiktig hållbarhet och att skapa en bra arbetsmiljö tillsammans.
Vem söker vi?
Utbildad undersköterska.
Du behöver ha egenskaper som gör att du bidrar till en god arbetsmiljö, gott bemötande, stort engagemang i avdelningens arbete och utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område II, Ortopedkliniken Kontakt
Ann-Christin Eriksson, Bitr Vårdenhetschef 010-4350552 Jobbnummer
9958540