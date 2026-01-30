Undersköterska, Ortopedgeriatriken, Geriatriskt centrum, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Geriatriskt centrum är en specialistklinik för patienter med behov av både akut och planerad geriatrisk vård och rehabilitering. En bred bedömning av den äldre patientens medicinska, fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga vid sjukdom utförs av interprofessionella team. Diagnostik, behandling och rehabilitering bedrivs i sluten- och öppenvård med patientens individuella behov i fokus.
Avdelning 4 bedriver ortopedgeriatrisk akut och subakut vård och rehabilitering. Vi söker nu nya kollegor för en tillsvidareanställning i Region Västerbotten - Är det dig vi söker?
Alla våra nya kollegor genomgår vårt introduktionsprogram tillsammans med erfarna kollegor under 4 veckor så att du får en bra insyn, förståelse och grundtrygghet i ditt uppdrag.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som undersköterska på Geriatriken 4 får du ett utvecklande, lärorikt och varierat arbete i ett team med arbetsglädje. Hos oss har undersköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling. I arbetet som undersköterska är omvårdnadsarbete med ett rehabiliterande arbetssätt grundläggande, och du är en viktig del i teamets arbete med att stötta patienterna till att bli mer självständiga och delaktiga i sin vardag. Arbetet utförs i nära samarbete med sjuksköterska, men i teamet ingår även fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare, samt vid behov kurator och dietist.Kvalifikationer
Du har en undersköterskeutbildning och godkänd kurs i akutsjukvård. Du tycker om att arbeta med äldre och sätter patienten först, har ett bra bemötande och anpassar ditt omhändertagande till patientens olika behov i vårdförloppet. Du är intresserad av rehabilitering och att stimulera patienten till aktivitet och delaktighet i sin vardag.
Du tar gärna egna initiativ, är lätt att samarbeta med samt är nyfiken på nya utmaningar. Du känner ansvar och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Du arbetar tillsammans med sjuksköterska läkare samt paramedicinsk personal, men har även en stor del under arbetsdagen där du arbetar självständigt, där samarbets- och initiativförmåga samt flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du ansöker om bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Har du redan fått detta bevis utfärdat önskar vi att du bifogar beviset i din ansökan.
ÖVRIGT
