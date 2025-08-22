Undersköterska ortopedavdelning
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-08-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ortopedi, slutenvård
Välkommen till ortopedavdelningen!
Hos oss är det både akut ortopedi och planerade operationer för alla åldrar från 18 år.
Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Vill du arbeta i välfungerande team med engagerade kollegor i ett gott och stöttande arbetsklimat har du kommit rätt. Vi jobbar med ständiga förbättringar och vill hela tiden utvecklas tillsammans. För oss är det viktigt att både personal och patienter trivs.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in och kika på vårt Instagramkonto @ortopedenvisby.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Arbetet består i sedvanliga undersköterskeuppgifter på en ortopedavdelning. Detta innebär bland annat sterila omläggningar, mobilisering av patienter, blodprovstagning, katetersättning och omvårdnad. Kvalitetsarbeten är även en viktig del av arbetet och därigenom ansvar för olika områden. Arbetet innebär dag- och kvällstjänstgöring med arbete varannan helg.
Vem är du?
Vi ser att du som söker är utbildad undersköterska. Har du tidigare erfarenhet av akutsjukvård är det meriterande.
För arbetet på avdelningen är det viktigt att kunna ha flera bollar i luften. Du behöver kunna planera, delegera och prioritera arbetsuppgifter. Samarbete med kollegorna är avgörande, vilket kräver god kommunikationsförmåga.
Vi ser till personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Ortopedi, slutenvård Kontakt
Maria Malmerfeldt, enhetschef 0498-237057 Jobbnummer
9470308