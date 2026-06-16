Undersköterska Operationsavdelningen, Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Lindesberg Visa alla undersköterskejobb i Lindesberg
2026-06-16
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Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete vid vår operationsavdelning. Vi söker dig som är noggrann, flexibel och är lätt att samarbeta med. Vi söker dig som tycker det är viktigt att ge god service med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och operatör. Genom hög kompetensnivå hos personalen, medicinskt, omvårdnadsmässigt och tekniskt ger vi patienten bästa möjliga vård. Som undersköterska tar du ett stort ansvar tillsammans med teamet på operation och är en viktig del i att operationen genomförs patientsäkert. Logistiken kring operation sätter höga krav på undersköterskans kompetens.
Du förbereder operationen tillsammans med operationssjuksköterskan där du plockar fram och dukar upp instrument och sterilt material liksom iordningställer den medicinsk tekniska apparatur som behövs. Under operationen ansvarar du för att förse teamet med instrument och material. Efter operationen är det du och operationssjuksköterskan som kontrollräknar instrument och dokumenterar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi söker dig som har ett driv av att vilja utveckla dig själv och din arbetsplats. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara flexibel, utvecklingsbenägen samt kunna arbeta både självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Kommunal
Ann-Kristin Sjöström sektion.regionorebrolan@kommunal.se 010-442 92 52 Jobbnummer
9965057