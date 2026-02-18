Undersköterska operation, Hand - och plastikkirurgisk klinik, Umeå
Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik i Umeå
Vi söker en undersköterska till vår operationsavdelning inom Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå.
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Kliniken bedriver nationell högspecialiserad vård inom handkirurgi gällande plexus brachialis skador samt dysmeli. Inom kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en avdelning för medicinsk dokumentation.
Operationsavdelningen består av undersköterskor, operationssjuksköterskor och operationsplanerare. Vi är cirka 19 kollegor som tillsammans med övriga inom kliniken arbetar för att ge en god vård av hög kvalitet. Inom operationsavdelningen värdesätter vi en god arbetsmiljö, vi arbetar bland annat med "after action review" för att utveckla vårt arbete och skapa ett gott samarbete. Vi har påbörjat en ombyggnation av våra lokaler och kommer därför snart att ha lokaler som är helt nya och anpassade efter vår verksamhet.
Avdelningen verkar inom en liten välfungerande klinik, där kommunikations- och beslutsvägarna är korta. Det är en positiv stämning inom kliniken där medarbetarna är engagerade med en vilja att verka för en god vård och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i våra helt nyrenoverade, toppmoderna operationslokaler som sätter både arbetsmiljö, patientsäkerhet och kirurgisk kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll som undersköterska är du en viktig del viktig del av ett operationsteam där du arbetar tätt tillsammans med operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och kirurg. Ditt uppdrag är varierande och lärorikt, med arbetsuppgifter som spänner över hela operationsförloppet från förberedelse till avslut.
Du förbereder och dukar upp operationssalen inför varje ingrepp och deltar i att ställa i ordning salen efter avslutad operation. Under själva ingreppet arbetar du nära operationssjuksköterskan och stöttar med instrumenthantering och praktiska moment. Du är delaktig i att skapa en trygg miljö för patienten och bidra till ett gott flöde i operationsverksamheten. I dina arbetsuppgifter ingår också att hantera och kontrollera viss medicinteknisk utrustning. Hos oss får du också möjlighet att handleda studenter - en viktig del i vårt uppdrag som universitetssjukhus.
Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.
Arbetet sker dagtid måndag till fredag och vi arbetar inga helger. Beredskap ingår ett antal pass per månad mellan måndag till torsdag fram till kl 21.15 på kvällarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom operation eller inom annan akut sjukvård. Det är meriterande om du har specialistkurs inom operation, anestesi och intensivvård. Du har god teknisk grundförståelse och ser det som en spännande utmaning att dra nytta av våra tekniska hjälpmedel.
Vi ser att du är en lagspelare som förstår vikten av att vara en del i ett team samtidigt som du besitter förmågan att arbeta självständigt och vara drivande vad gäller dina egna ansvarsområden. Du har förmågan att se vad som behöver göras och hittar lösningar i utmanande situationer som kan uppstå i ditt arbete. Du arbetar strukturerat och noggrant, med ett öga för detaljer som bidrar till hög patientsäkerhet i samband med våra operationer.
Vi ser också att du aktivt medverkar till en god arbetsmiljö och bidrar till trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222), https://www.regionvasterbotten.se/vara-arbetsplatser/sjukhusvard/hand-och-plastikkirurgisk-klinik Arbetsplats
Region Västerbotten, Hand- och plastikkirurgi klinik Kontakt
Avdelningschef
Veronika Blomberg 090-785 27 63 Jobbnummer
9750623