Undersköterska/omvårdnadspersonal
Jokkmokks Kommun / Undersköterskejobb / Jokkmokk Visa alla undersköterskejobb i Jokkmokk
2025-12-10
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu mellan 1-4 undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Jokkmokk.
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsuppgifter och att kunna bidra med socialt stöd och vägledning. Serviceuppgifter i form av städ och tvätt utförs.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete, i form av dokumentation. Vi använder Pulsen Combine som verksamhetssystem.
Arbetstiden är flexibel utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vår verksamhet pågår dygnets alla timmar.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som är en positiv, engagerad och ansvarstagande person med god empatisk förmåga. Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga.
B-Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 24 - 30 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "127/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundqvist asa.lundqvist@jokkmokk.se 0971-171 34 Jobbnummer
9636608