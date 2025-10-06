Undersköterska/omvårdnadsassistent till lungmedicin
På vår lungmedicinska vårdavdelning möter du patienter i livets alla skeden - från akuta insatser till planerad vård.
Här bedrivs högspecialiserad vård med stort hjärta, där vi tillsammans gör skillnad för personer med komplexa lungsjukdomar som lungcancer, pleurasjukdomar och KOL.
Vårt erbjudande
Hos oss på Cancer- och lungsjukvårdsenheten (CoL) arbetar vi med fokus på slutenvård för patienter med komplexa vårdbehov. Våra chefer har lång erfarenhet och kombinerar ledarskap med klinisk närvaro - något som skapar trygghet, delaktighet och kontinuerligt lärande i vardagen.
Vi erbjuder goda möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom bland annat lungmedicin, akutsjukvård, medicinsk vård och cancervård. Fortbildning sker både internt och externt, på arbetstid, och du får schemalagd administrativ tid för att utvecklas inom ditt yrkesområde.
Genom det digitala schemaverktyget Tessa kan du påverka din arbetstid individuellt. Vi lägger också stor vikt vid återhämtning och reflektion - varje arbetsdag innehåller avsatt tid för reflektion i team med fokus på kommunikation, etik, arbetsmiljö och omvårdnad, för att främja både samarbete och psykologisk trygghet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.
Hos oss på lungmedicinska vårdavdelningen blir du en del av en viktig helhet. Enheten är en del av Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum för cancer- och lungsjukvård, där vi erbjuder högspecialiserad vård för patienter i både akuta och planerade skeden.
Som undersköterska arbetar du i nära samarbete med sjuksköterska och övriga yrkesgrupper i teamet - läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och samordnare. Du har en viktig roll i att identifiera och möta patientens individuella omvårdnads- och rehabiliteringsbehov, samt att skapa trygghet och delaktighet för både patient och närstående.
Arbetsuppgifterna är varierade och innefattar bland annat basal omvårdnad, såromläggning, provtagning, kontroll av vitalparametrar och hantering av medicinteknisk utrustning kopplad till lungsjukdomar. Du får även möjlighet att arbeta med avancerad vård, då avdelningen har ett regionalt ansvar för respiratorbehandling utanför intensivvården.
Du får en individuellt anpassad introduktion utifrån tidigare erfarenheter, och vi erbjuder kontinuerlig utbildning för att du ska kunna utvecklas i din roll. Avdelningen har 15 vårdplatser och ett aktivt lärandeklimat där vi tillsammans arbetar för patientens bästa - varje dag.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet från slutenvård eller intensivvård. Det är meriterande om du har arbetat inom lung- eller internmedicin, och har utbildning i akutsjukvård.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, och trivs med att arbeta i team. Med ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt bidrar du till ett gott bemötande och en trygg vård. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och delar gärna med dig av din kunskap. Att lära nytt och utvecklas i vardagen är en självklar del av ditt yrkesengagemang.
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
• Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi vill göra dig uppmärksam på att återkoppling kan ta lite längre tid än vanligt under sommaren på grund av semesterfrånvaro.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
