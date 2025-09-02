Undersköterska/omvårdnadsassistent till hjärtvård
2025-09-02
På Hjärtmedicin arbetar vi i team tätt tillsammans med patienten i centrum.
Undersköterska från hjärtmedicin berättar: "Det är något speciellt med att arbeta med hjärtat. Varje dag får jag möta en tacksam patientgrupp som ofta är mycket motiverade till att bli bättre. Vi har ett öppet arbetsklimat med en bra gemenskap som bidrar till en trygghet när tempot kan variera."
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Hos oss möter du patienter från slutenvårdens alla internmedicinska områden men speciellt möter du patienten som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Vi arbetar i team tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov i det akuta skedet och framåt planera det fortsatta vårdbehovet. Hos oss är vårdflödet ofta snabbt med korta vårdtider. I din roll som undersköterska är du en betydelsefull del i teamet runt patienten och medverkar i planering, genomförande och utvärdering av det multiprofessionella omhändertagandet av patienter. Du ansvarar för den allmänna omvårdnaden, deltar i rehabilitering, provtagningar och förberedelser inför undersökningar. Teamarbete är en viktig del av den patientcentrerade vården.
Om dig
Både du som är nyutbildad undersköterska och du som är erfaren är välkomna att söka jobb hos oss men våra baskrav för anställning av undersköterska är:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Du använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du behöver vara en lagspelare eftersom vi arbetar tillsammans i team. I stressade situationer bör du klara av att behålla ett lugnt och ett stabilt yttre, både för patientens bästa och för att samarbetet ska flyta på. Du ska trivas med det akuta flödet där ingen dag är den andra lik. Vi vill att du, liksom vi, har ett gott bemötande, positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
