Undersköterska/omvårdnadsassistent till avdelning 11/LAH Motala
2025-12-16
Närvårdskliniken Västra LAH-enheten i Motala är en del av Närvårdskliniken i västra Östergötland.
Enheten består av en slutenvårdsavdelning (avdelning 11) för palliativ vård, samt LAH. LAH erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet dygnet runt i form av palliativ vård. Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som undersköterska på avdelning 11 och LAH. Du kommer att ha en betydelsefull roll i teamet runt patienten.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.
Vården bedrivs i team och erbjuder patienter vård i ett palliativt skede och/eller där sjukdomsbilden är komplex och kräver teamets samtliga resurser. Som medarbetare möter du människor i alla åldrar, med olika diagnoser och med omfattande medicinska behov.
Vården bygger på den palliativa vårdens hörnstenar som symtomkontroll, teamarbete, närståendestöd och kommunikation/relation där specifik kunskap och kompetens måste finnas. På avdelningen arbetar du mycket med patientnära uppgifter. Arbetet är förlagt 24/7.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Erfarenhet av palliativ vård är meriterande. B-körkort är ett krav.
Arbetet som undersköterska inom hemsjukvården ställer krav på en hög grad av självständighet. Du lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt. Som person är du lugn och stabil i stressade situationer. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Eftersom vi jobbar med helhetsvård av människor är det bra att du har förmåga att tänka "utanför boxen" ibland.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
9647639