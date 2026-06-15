Undersköterska/Omvårdnadsassistent
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Eksjö Visa alla undersköterskejobb i Eksjö
2026-06-15
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Kardiologen / HIA Höglandssjukhuset Eksjö
Välkommen till avdelningen med hjärtat ständigt i fokus, välkommen till teamet med hjärtat på rätta stället!
Rollen som undersköterska
I rollen som undersköterska ansvarar du för att övervaka och ge omvårdnad tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskekollegor. I arbetet ingår att rapportera och dokumentera dina observationer och åtgärder du utför i vården i vårt journalsystem Cosmic.
Teamarbete är ett arbetssätt som vi värderar högt och där undersköterskan har en viktig roll. Arbetet som undersköterska innebär i första hand omvårdnad men också kontroller, provtagning och dokumentation.
Din blivande arbetsplats
Enhet D är en akutvårdsavdelning inom medicin- och geriatrikkliniken. Vår patientgrupp är patienter med olika hjärtsjukdomar och vi har HIA (hjärtintensiven) integrerat i avdelningen. Detta utgör en mix av akut omhändertagande och sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdavdelning.
"Vi formar framtidens vård tillsammans"
Det är klinikens vision och våra mål kan sammanfattas med meningen: Med patientens behov i centrum ger vi bäst möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Som undersköterska samverkar du med sjuksköterskor och kollegor för att ge våra patienter en trygg och säker vistelse hos ossPubliceringsdatum2026-06-15Profil
Du är utbildad undersköterska, det är även positivt om du har vana av att arbeta natt och trivs med det.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du samarbetar väl med andra och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare håller du en god struktur i ditt arbete, du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta på en avdelning där vi värnar om ett gott arbetsklimat. För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! För att du ska få en bra start hos oss får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter. Region Jönköpings län erbjuder en rad förmåner för dig som är anställd.
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 28/2-2027, tillträde enligt överenskommelse. Önskar du arbeta med blandad natt/dag tjänstgöring är det något vi kan ha en dialog om.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Sofia Siverland sofia.siverland@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 juli 2026, urval och intervjuer kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M936/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9963784