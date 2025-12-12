Undersköterska ögonmottagningen
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-12-12
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ögonmottagningen
Ögonverksamheten erbjuder basal och i viss mån även högspecialiserad ögonsjukvård för Gotlands dryga 60 000 invånare.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga opererande och medicinska specialiteter. Kontinuerligt arbete förs för att vidareutveckla verksamheten och därmed förbättra vården för Gotlands befolkning.
Vi har cirka 13-14 000 besök per år där vi utför mottagningsverksamhet inom allmän oftalmologi, gråstarrskirurgi och ögonlocksoperationer, samt mottagning för medicinsk retina med injektionsverksamhet. Verksamheten har primärjoursansvar dagtid och beredskapsjour del av helg. Patienter med behov av högspecialiserad vård remitteras i första hand till ögonklinikerna vid St Eriks ögonsjukhus alternativt Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Ögonverksamheten på Visby Lasarett är en liten och väl fungerande arbetsplats med många medarbetare med lång erfarenhet där vi arbetar mycket i team. I vår personalgrupp ingår roller som ögonsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska, optiker och ortoptist samt läkare med olika specialinriktningar.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är varierande med stora möjligheter att utveckla din personliga förmåga.
Du kommer ha en viktigt roll i omhändertagandet av våra patienter i samband med gråstarrsoperationer och andra polikliniska operationer. På vår operationsenhet innebär en stor del av arbetet att ansvara för förberedelser och rengöring samt sterilhantering av instrument.
Du arbetar självständigt där du förundersöker patienter innan läkarbesök.
Du kommer att ha ett stort ansvar för att mottagningen flyter på genom att ansvara för påfyllnad, beställningar och förråd samt städ och iordningställande av våra undersökningsrum.
Vi arbetar med journalsystemet TakeCare och Topcons och Haag Streit bildhanteringssystem.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet eller stort intresse av att arbeta inom ögonsjukvård så är det meriterande. Om du saknar erfarenhet av arbete inom ögonverksamhet är det meriterande med erfarenhet av annat mottagningsarbete.
Vi ser det som en självklarhet att du har förmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten och att du gärna bidrar med nya idéer. I dina kontakter med patienter är du förtroendeingivande och empatisk. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och har förmågan att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån individ och situation.
För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att lära dig nya system, apparatur och rutiner. Du trivs i en miljö med högt tempo och varierade arbetsuppgifter. Som person är du självgående, noggrann, tar egna initiativ och är serviceinriktad.
Är du undersköterska och söker ett arbete där du får använda både hjärta och hjärna? Vill du vara en del av ett kunnigt team, där du får möjlighet att utvecklas och samtidigt göra livet bättre för människor ögonsjukdom? Då är det här jobbet för dig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Ögon Kontakt
Marina Lorentzon, enhetschef 0498-268228 Jobbnummer
9641107