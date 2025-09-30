Undersköterska och Vårdbiträde till Björkris VÅBO i Kungsbacka
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang och vill göra skillnad för de som vi är till för.
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad samtidigt som du kan vara stolt över ditt arbete? Vill du arbeta i en fin miljö tillsammans med andra engagerade medarbetare? Vi behöver bli fler och välkomnar nu ny vårdpersonal till oss. Kan detta vara en tjänst för dig? Sök idag!
Rollen som Undersköterska och Vårdbiträde hos oss
I jobbet ger du en god omvårdnad och social omsorg utifrån hyresgästens behov. I ditt arbete ingår även social dokumentation, olika hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att planera och utföra dagliga aktiviteter för en trivsam tillvaro för våra hyresgäster. Vi arbetar kvalitativt och målinriktat med BPSD-register och andra metoder som främjar ett personcentrerat arbetssätt där vården och omsorgen sker tryggt och säkert utifrån individens behov och önskemål. Vi vill kunna erbjuda trygghet till de vi finns för, där vi ser samarbete som en nyckelfaktor för vår organisation. Vi tycker att kontaktpersonens roll är mycket viktig och vill att man tar ett stort ansvar inom det området.
På vårt boende så är det Serviceförvaltningen som städar hyresgästernas lägenheter och våra arbetskläder skickas på cirkulationstvätt. Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Som person är du tillmötesgående och respektfull i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du utstrålar ett lugn, skapar trygghet för våra hyresgäster och det är en självklarhet för dig att alltid ha omsorgstagarens bästa för ögonen. Bemötande är A och O och du har ett stort hjärta och engagemang. Du tycker om att lära nytt och att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Vidare är du ansvarsfull och bidrar med ditt positiva sätt till en god arbetsmiljö. Du kommer gärna med nya idéer som bidrar till att verksamheten utvecklas. Vi vill att alla som arbetar på Björkris bidrar till ett gott kamratskap genom att vara flexibla och goda kollegor i alla lägen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska eller vårdbiträde
- uttrycker dig i svenska i tal och skrift
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/bjorkris-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse. Schema är förlagt till dag, kväll och varannan helg.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Intresserad av timvik? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=838580&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
