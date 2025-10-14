Undersköterska och Receptionist Till Diagnostiskt Centrum Hud Göteborg
2025-10-14
Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och serviceinriktad Undersköterska som vill arbeta i en varierad roll på vår Hudmottagning.
Tjänsten kombinerar traditionella undersköterskeuppgifter med arbete i vår reception/ kassa.
Du blir en viktig del av teamet och en av patienternas första kontakt med kliniken.
Diagnostiskt centrum Hud är en framgångsrik privat Hudmottagning som finns på flera orter i Sverige.
Vi finns på Stampgatan 14 mitt i centrala Göteborg.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att ansvara för patientmottagande , tidsbokning och betalningar i vår reception. Du kommer även att hantera patient administration och journalhantering i Webdoc som är vårt journalsystem.
Tjänsten innebär också att du kommer arbeta som undersköterska vissa tider. Mottagningsarbetet innebär att assistera våra läkare vid olika ingrepp och även ha egna mottagningar med bla. suturtagningar och omläggningar.
Du behöver ha god datorvana och gärna erfarenhet av Webdoc. Goda kunskaper i Svenska i tal och skrift.
Vi ser även att du är social och utåtriktad och trivs i mötet med andra människor. Har lätt att samarbeta med olika personalkategorier.Kvalifikationer
Godkänd Undersköterskeutbildning och godkänd yrkestitel från Socialstyrelsen
Erfarenhet av arbete i reception / kassa Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marie.olsson@dchud.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB
(org.nr 556870-1956) Arbetsplats
Diagnostiskt Centrum Hud Kontakt
leg sjuksköterska
Marie Olsson marie.olsson@dchud.se Jobbnummer
9554852