Undersköterska, Nordmalings hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå / Undersköterskejobb / Nordmaling Visa alla undersköterskejobb i Nordmaling
2026-02-18
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå i Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvården område syd består av Tegs, Hörnefors och Nordmalings hälsocentraler. Denna tjänst är förlagda på Nordmalings hälsocentral.
På Nordmalings hälsocentral arbetar du i ett väl fungerande team och kommer till en arbetsplats med stort hjärta och god sammanhållning. Vår målsättning är att erbjuda våra ca 6 000 listade patienter ett engagerat omhändertagande och ett gott bemötande.
Vi söker undersköterska för vikariat, om du tycker att det här låter intressant. Hör gärna av dig så berättar vi mer!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, vuxna och äldre med olika sjukdomar och tillstånd. Jobbet är varierande med provtagningar, EKG, spirometri, omläggningar och blodtrycksmätningar, beställningar till förråd, tvätt och assistans vid olika undersökningar samt mindre operationer.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan organisera samt planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för ditt arbete och har ett professionellt bemötande i alla kontakter med kollegor och patienter. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl med andra.
Vi söker nu en medarbetare som är engagerad och nyfiken som vill vara med och bidra och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306502". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå Kontakt
Avdelningschef Nordmalings hälsocentral
Catarina Lundell catarina.lundell@regionvasterbotten.se 0930-40610 Jobbnummer
9750906