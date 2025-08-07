Undersköterska Nattpatrullen, Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun, Äldreomsorg, Kommunal hemtjänst, Nattpatrull / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-08-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Äldreomsorg, Kommunal hemtjänst, Nattpatrull i Umeå
Nattpatrullen arbetar i hela Umeå kommun och verkar utifrån geografiska indelningar för att upprätthålla en bra kontinuitet.
Nattpatrullens kunder finns i alla åldrar från 18 år och uppåt och med olika behov av insatser, exempel på insatser som nattpatrullen utför är personlig omvårdnad, tillsyn och hälso-och sjukvårdsinsatser. Nattpatrullens mål är att förmedla trygghet och omsorg till dig som behöver insatser nattetid. Alla som arbetar i nattpatrullen sätter professionalitet, flexibilitet och gott bemötande som högsta prioritet.
Nu söker vi en vikarierande viktig undersköterska till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska i nattpatrullen genomför du planerade besök och besvarar trygghetslarm under nattetid samt utför tillsyn via trygghetskamera. Tillsammans är vårt uppdrag är att göra det möjligt för den äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar. Du arbetar utifrån uppdraget, där kundens medbestämmande står i fokus. Därigenom säkerställs att insatser utförs med god kvalitet enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Nattpatrullen är ett stort arbetslag med kollegor i alla åldrar därav viktigt med god samarbetsförmåga.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av inom hemtjänsten, gärna nattpatrull och erfarenhet av att besvara trygghetslarm.
Som person har du personlig mognad, är lyhörd och empatisk för andra människor. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl kunderna som verksamhet i samtliga relationer och handlingar.
För att du ska kunna kommunicera med kunderna, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av dokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Det är även viktigt att du har god förmåga gällande teknik och datavana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet utförs med bil och därför har vi krav på B-körkort. Då det kan finnas djur och rökning på arbetsplatsen bör du inte vara allergisk.
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-03-01.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Kommunal hemtjänst, Nattpatrull Kontakt
Susann Erlingsson Götheson, enhetschef 090-165774 Jobbnummer
9449479