Undersköterska Nattpatrullen
2025-11-10
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Kom och arbeta hos oss i hemtjänsten Nattpatrullen! Här möter du engagerade och kunniga kollegor som tycker om att vara på jobbet. Vi har en fin sammanhållning där vi hjälper varandra och inget sitter fast. Vi söker nu nya medarbetare som vill jobba med oss och göra skillnad för människor.
Du ska arbeta utifrån vård- och omsorgsförvaltningens mål där vårdtagaren är i fokus. Du arbetar med den personliga omvårdnaden. Du ska utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegering samt ha kontakt med anhöriga och andra vårdgivare. I arbetsuppgifterna ingår administrativa arbetsuppgifter i form av planering och dokumentation enligt socialtjänstlagen.
• Undersköteskeutbildning eller erfarenhet av att arbeta med äldre.
• Vana att använda mobil och dator som arbetsredskap.
• Körkort B fordras.
• Personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara flexibel, vara lyhörd inför andras behov samt ha god samarbetsförmåga.
• Medicindelegering.
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Schemalagd arbetstid med Natt-helgtjänstgöring.
Vecko arbetstid: 34:20
Tillträde: 20260101.
Antal platser: 1
Enhetschef Elmostapha Elhachmi: växel 0240-86 000
Arbetstagarorganisation: Kommunal nås via kommunens växel: 0240-86000
Välkommen med din ansökan senast den 251120. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
Enhetschef
Elmostapha Elhachmi elmostapha.elhachmi@ludvika.se 0240-86000 Jobbnummer
9596305