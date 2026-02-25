Undersköterska Nattpatrull, timanställning
Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sotenäs Visa alla undersköterskejobb i Sotenäs
2026-02-25
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen i Sotenäs
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Här ingår följande verksamheter Kvarnbergets äldrecentrum, Hunnebohemmet inkl Korttidsenheten, Hemtjänst Sotenäs ( Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder) Kommunalprimärvård och rehab,
Ett meningsfullt arbete - i en av Sveriges vackraste kommuner.
Vill du vakna varje dag och veta att du gör skillnad - på riktigt?
Vill du arbeta nära havet, bergen och den unika bohuslänska naturen som bara Sotenäs kan erbjuda?
Då kanske du är vår nästa kollega i hemtjänstens nattorganisation!Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
I hemtjänsten i Sotenäs arbetar vi med att skapa trygghet, livskvalitet och kontinuitet för våra brukare - där varje möte räknas. Våra insatser ges enligt Socialtjänstlagen och vi stöttar hela Sotenäs kommun. På natten blir tiden med brukarna ofta blir extra värdefull.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.htmlDina arbetsuppgifter
Som undersköterska på natten arbetar du självständigt men med stöd av ett engagerat team. Du:
- Ger omsorgs- och serviceinsatser med ett varmt, professionellt bemötande
- Arbetar utifrån individuella behov för att skapa trygghet och kvalitet
- Utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen
- Dokumenterar och upprättar genomförandeplaner enligt gällande riktlinjer
- Stöder våra brukare i stunden - med närvaro, respekt och omtankeKvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska
- Har B-körkort
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Har datorvana
- Är empatisk, lyhörd och trygg i mötet med människor
- Ser värdet i ett gott bemötande - även när världen sover
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en kommun där naturen alltid finns nära: havet som glittrar i månskenet, klipporna som lyser i grårosa toner och den friska bohuslänska luften som följer dig mellan hembesöken.
Här gör du skillnad för andra - och får samtidigt en arbetsmiljö som gör gott för dig.
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Du behöver inte bifoga personligt brev - däremot är det viktigt att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan och som ligger till grund för det första urvalet vi gör. CV kan med fördel bifogas.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning så det är bra om du beställer detta ifrån polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten "Belastningsregister för enskild person (442.3)". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
och kuvertet ska vara oöppnat när du lämnar till arbetsplatsen.
Avdelningen för Äldreomsorg och kommunal primärvård inom Omsorgsförvaltningen
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs kommun
(org.nr 212000-1322) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Monica Karlzhon 0702446959 Jobbnummer
9762971