Undersköterska nattjänst på Kallebäcks boende
2025-12-23
Om jobbet
Vill du bli del av vårt team och göra skillnad i våra boendes liv? Hos oss får du en central roll i vårt team där du i samspel med dina kollegor ger vård och omsorg i en händelserik och utvecklande miljö.
På Kallebäcks boende är målgruppen män och kvinnor från 50 års ålder med omsorgsbehov samt aktivt beroende. Många av våra boende har psykisk ohälsa till följd av sitt beroende eller beroende till följd av sin psykiska ohälsa.
Du arbetar händelserik miljö där din flexibilitet och självständighet kommer till stor nytta. Ditt bemötande och din kommunikativa förmåga är avgörande för att skapa en lugn och trygg atmosfär för både boende och kollegor.
Hos oss på Kallebäcks boende ges du möjlighet till fortbildning och utveckling inom ditt yrkesområde. Om dina hjärtefrågor är att arbeta med människor och vill vara en del av ett engagerat team, tveka inte att söka denna fantastiska möjlighet!Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidrar aktivt till att skapa en positiv och inkluderande miljö. Vi värdesätter initiativ och en pedagogisk inställning där du hjälper boende att vara delaktiga i sin egen vård och sitt hem. Ditt arbete kommer bland annat att innefatta:
- Stödja boende med dagliga aktiviteter och behov.
- Genomföra medicinska uppgifter enligt gällande rutiner och riktlinjer.
- Arbeta med att skapa en lugn och trygg atmosfär, där varje boende känner sig sedd och hörd.
- Kommunicera med övrig vårdpersonal och andra samverkansparter för att säkerställa kontinuerlig och högkvalitativ vård.
- Dokumentera och rapportera eventuella förändringar i boendes tillstånd e
Tillsammans bygger vi en trygg och kärleksfull plats för alla som bor här!Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som undersköterska eller stödassistent.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet att arbeta med målgruppen eller som undersköterska/stödassistent. Har du B-körkort så ser vi det som meriterande.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att våra boenden får vad de behöver. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Om du känner igen dig i dessa egenskaper och ser fram emot att ingå i vårt dedikerade team på Kallebäcks boende, ser vi fram emot din ansökan. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad i våra boendes liv!Övrig information
Vi planerar att påbörja intervjuer löpande under annonseringen.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Saeid Amini saeid.amini@socialsydvast.goteborg.se 031-3679078 Jobbnummer
9661988