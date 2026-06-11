Undersköterska, nattjänst
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2026-06-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Välkommen till oss på kirurgavdelning G och H på Värnamo sjukhus!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på kirurgavdelning G och H ger du trygghet och god omvårdnad till patienterna under deras vistelse hos oss. I arbetsuppgifterna ingår att ge den basala omvårdnaden för patienter och tillsammans med andra professioner ge den bästa vården! Du planerar omvårdnadsinsatserna tillsammans med en sjuksköterska på ett strukturerat och säkert sätt.
Din blivande arbetsplats
Vi arbetar med pre- och postoperativ vård men vi är även en akutvårdsavdelning som tar emot patienter med kirurgiska sjukdomar från akuten. Vi arbetar alltid med en helhetssyn kring patienten samt för att öka patientens delaktighet i sin vård. På kliniken finns specialistsjuksköterskor, som har stor kompetens inom kirurgin och som är till stöd för personal, både för ny men också för den mer erfarna personalen och framförallt för våra patienter.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska gärna med tidigare vårderfarenhet. Meriterande är utbildning inom akutsjukvård.
Vi lägger stort värde vid en positiv inställning, god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt där patienten är i centrum.
Som person är du lugn och stabil, kan självständigt driva ditt arbete och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
På kirurgen, Värnamo sjukhus arbetar vi i team och har både akut och planerad verksamhet. Vi kan erbjuda ett spännande och utvecklande arbete i en stimulerande miljö. Tjänsten är en nattjänst, vikariat, med omfattning 88% med tillträde omgående till och med 31 december 2026.
Vi tillämpar individuell schemaplanering utifrån planerat arbete. Som undersköterska på natten får du ett nattillägg på din grundlön.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att ta en första kontakt med våra vårdenhetschefer:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
, semester v. 29-32
Lina Bergsten, tel: 010- 24 472 98, lina.bergsten@rjl.se
, semester v. 25-28
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 juni 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K730/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9959846