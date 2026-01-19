Undersköterska Natthemtjänst till Örgryte-Härlanda
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad inom Hemtjänst Natt i stadsområde Örgryte/Härlanda.
I Hemtjänst Natt arbetar vi alltid två och två för att tillsammans kunna stötta varandra i arbetet. Enheten utgår från lokaler på Torpavallsgatan och arbetar på schema 21-07.
I dina arbetsuppgifter ingår att inom hemtjänsten planera och utföra kvalificerat omsorgs- och servicearbete samt svara på akuta trygghetslarm. Du kommer att möta många nya människor och får vara beredd på oförutsedda händelser och där du får ta ett stort ansvar. Din arbetsplats är omsorgstagarens hem, vilket innebär att du måste ta hänsyn till varje persons integritet. Du ska kunna ge god vård och omsorg med utgångspunkt från omsorgstagarens individuella behov. Det kan även förekomma vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska. Ni har tillgång till en bil för att snabbt kunna ta er mellan olika delar av stadsdelen.
I hemtjänsten Örgryte/Härlanda ger vi människor en meningsfull tillvaro. Vi önskar att du som anställd hos oss känner samma stolthet och driv i att få en person att må bra och trivas, oavsett livssituation. Du behövs för att människor ska kunna leva ett rikare och självständigare liv.
Om digPubliceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa upp Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel, alternativt kan visa att du var tillsvidareanställd vid införandet av de nya reglerna
• Har B-körkort och god körvana i stadstrafik
• Har god arbetslivserfarenhet av omsorgsarbetet
• Goda IT-kunskaper
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Som undersköterska visar du respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera.
I arbetet tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter med omsorgstagarens bästa i fokus. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och de larm som kommer in, därför är det viktigt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Är du den pusselbiten vi saknar i vårt härliga gäng? Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Linda Jaregård, enhetschef linda.jaregard@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3656195 Jobbnummer
9690340