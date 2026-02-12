Undersköterska natt till Tullgatan 40
2026-02-12
Centralt beläget i Borgholm finns Tullgatan 40 med vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv svikt.Vi söker nu en trygg och engagerad undersköterska som vill vara med och skapa en säker, lugn natt för våra boende. Natten är en viktig del av dygnet - och du är den som gör skillnad när andra sover.
I Borgholms kommun arbetar äldreomsorgen med individanpassad vård, trygghet i vardagen och ett stort fokus på kvalitet och arbetsmiljö. Samarbete och verksamhetsutveckling är för oss en självklarhet. I arbetet ingår det att genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Vad erbjuder vi?
* En ny och modern arbetsmiljö där du får vara med och forma arbetssätt och rutiner
* Ett tryggt och stöttande arbetslag med fokus på samarbete och kvalitet
* Möjlighet till kompetensutveckling och personlig utveckling
Publicringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på natten ingår bland annat att: Utföra omvårdnadsinsatser efter våra äldres enskilda behov, ge stöd och trygghet under natten, utföra tillsyner ochdokumentera enligt gällande rutiner.
Du har din grundplacering på Tullgatan men kan även ha schemalagda resurspass där du stöttar upp mot övriga enheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och är utbildad undersköterska. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du har lätt för att arbeta såväl självständigt som i team, är nyfiken, initiativtagande och ser det som en självklarhet att bidra till ett gott arbetsklimat. Vi söker dig som har goda datorkunskaper och vana vid administrativa arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga och engagemang ingår. Det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorgen tidigare.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms kommun
(org.nr 212000-0795), https://www.borgholm.se/tullgatan-40/ Arbetsplats
Borgholms kommun, Vård och Omsorgsboende Kontakt
Verksamhetschef
Katarina Nilsson Ederam Katarina.NilssonEderam@borgholm.se 0485 - 88 210 Jobbnummer
9737939