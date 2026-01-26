Undersköterska natt till Strandängsgatan
2026-01-26
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Socialförvaltningen som är en av fyra förvaltningar i kommunen har inlett en stor förändringsresa. Vi synar både vår organisation, arbetskultur och struktur för arbetet, allt för bästa möjliga leverans till våra medborgare. Ungefär 150 invånare får dagligen stöd inom de särskilda boendena. Ett jobb i Lomma kommun är ett jobb som del i en helhet och tillsammans ska vi utveckla verksamheten. Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande uppdrag i en roll som har stor betydelse för våra äldre medborgare.
Allmänna kommunikationer med tåg och buss finns nära.
Strandängsgatan har 3 avdelningar med 43 brukarplatser och 2 korttidsplatser. Vid nattarbete på Strandängsgatan utför man diverse planerade brukarinsatser och övriga verksamhetsarbetsuppgifter enligt förväntansdokument för nattarbetare samt responderar på trygghets, rörelse- och avvikelselarm under hela arbetspasset.
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Strandängsgatans särskilda boende där du kommer att arbeta med våra brukare som har särskilda vård- och omsorgsbehov.
Hos oss är engagemanget, professionella bemötandet och strukturerade arbetsmetoder det som driver vår verksamhet framåt. Skrattet ligger oss nära till hands. Vi är transparanta och ärliga mot varandra samt hittar lösningar på utmaningar tillsammans.
Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegorna på dag- och kvällspassen samt med samordnare, äldrepedagog och våra sjuksköterskor.
I rollen som nattundersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna omvårdnad, ge löpande tillsyn, skapa trygghet, följa handlingsplaner.
individuella behov och önskemål. Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår att utföra dokumentation i journalsystem. Det ingår även att tvätta brukarnas och verksamhetens tvätt samt diverse städuppgifter i allmänna utrymmen.
Du förväntas att ha en bra överblick av avdelningen så den utrymmena är rena och ser professionella ut.
Vi arbetar med att göra vardagen meningsfylld för våra brukare och därför ska aktiviteter planeras och utföras av nattpersonal till de brukarna vill sitta uppe eller tidigt på morgonen.
VI arbetar med metoden L.E.I.F och använder oss av digitala verktyget Lifecare Aktivitetsplanering som är ett signeringsverktyg i mobilen för alla insatser som ska utföras för brukare eller verksamheten. Du kommer vara delaktig och ha påverkansmöjlighet hur planeringen av nattarbetet på schemalagd Teamtid med din avdelning.
Vi är ett hus och arbetar i team med alla arbetslag och är varandras arbetsmiljö. Därav har vi gemensamma APT, teammöten och schemalagda utbildningar dagtid.
På vår arbetsplats:
• Pulsmöte digital med kollegorna på övriga avdelningar.
• Schemalagd överrapporteringstid med dag-och kvällspersonal.
• Vi följer 11h dygnsvila, veckovila och övriga lagar som styr schemat.
• Brukarfokus genom att vi arbeta enligt metoden L.E.I.F som betyder Lugnt, Effektiv med Individen i Fokus.
• Planerar och signerar i digitalt aktivitetsplaneringsverktyg, MCSS och Phoniro 6000 med löpande loggkontroller.
• Teamtidsmöte med din egen avdelning dagtid
• Schemalagda utbildningar, Teamtid, APT och ombudstid dagtid.
• APT 1 gång i månaden dagtid
• Multiprofessionella team
• Rökfri arbetsplats
• Arbetskläder som arbetsgivaren ansvarar att tvätta
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad titel från Socialstyrelsen. Detta är ett krav. Söker dig som är van att ta emot delegering av diverse HSL-uppgifter (läkemedelsadministration, insulin osv).
Du är kvalitets och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinskteknisk utrustning. Du har lätt för samarbete är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du engagerad, prestigelös, modig och känner dig trygg i att arbeta ensam på en avdelning och vill hjälpa kollegor över gränserna vid behov samt är van att samarbete med andra professioner och med närstående. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du vill arbeta med äldre och värdesätter och respekterar deras sista kapitel i livet. Empati, nyfikenhet och kunna lyfta blicken för att se helheten är också betydelsefulla egenskaper. Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker. Erfarenhet från jobb inom äldreomsorgen är meriterande Du ska ha förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
Goda datorkunskaper och att arbeta med olika system samt digitala verktyg är nödvändigt i det dagliga arbetet. Vi arbetar med nationella kvalitetsregister och ser gärna att du har kunskap av dessa. Låter det som ett arbete för dig, då väntar vi på just din ansökan? Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan redan idag!
• Beslut från Socialstyrelsen om skyddad titel som undersköterska är ett krav.
• Utdrag ur belastningsregister ska tas med vid en intervju. Detta beställer du hos Polisen är ett krav.
• Referenstagning med 2 chefer är ett krav
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
