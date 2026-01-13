Undersköterska natt till Orion
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO / Undersköterskejobb / Lomma Visa alla undersköterskejobb i Lomma
2026-01-13
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO i Lomma
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Vår värdegrund ger uttryck för ett synsätt som guidar våra medarbetare i vardagen. Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
Socialförvaltningen som är en av fyra förvaltningar i kommunen har inlett en stor förändringsresa. Vi synar både vår organisation, arbetskultur och struktur för arbetet, allt för bästa möjliga leverans till våra medborgare. Ungefär 150 invånare får dagligen stöd inom de särskilda boendena. Ett jobb i Lomma kommun är ett jobb som del i en helhet och tillsammans ska vi utveckla verksamheten. Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande uppdrag i en roll som har stor betydelse för våra äldre medborgare.
Allmänna kommunikationer med tåg och buss finns nära.
Orion har 3 avdelningar med 36 brukarplatser.
Vid nattarbete på Orion utför man diverse planerade brukarinsatser och övriga verksamhetsarbetsuppgifter enligt förväntansdokument för nattarbetare samt responderar på trygghets, rörelse- och avvikelselarm under hela arbetspassetPubliceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega som vill arbeta med ett fantastiskt gäng? Vår eftertraktade nattjänst är nu ledig för dig att söka.
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Orions särskilda boende där du kommer att arbeta med våra brukare som har särskilda vård- och omsorgsbehov.
Hos oss är engagemanget, professionella bemötandet och strukturerade arbetsmetoder det som driver vår verksamhet framåt. Skrattet ligger oss nära till hands. Vi är transparanta och ärliga mot varandra samt hittar lösningar på utmaningar tillsammans. Vi är inte rädda att prova på nya metoder eller agerar och tar ansvar när man ser brister i verksamheten, kollegor eller hos dig själv.
Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegorna på dag- och kvällspassen samt med samordnare, äldrepedagog, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef.
I rollen som nattundersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna omvårdnad, ge löpande tillsyn, skapa trygghet, följa handlingsplaner och bryta nattfasta utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår att utföra dokumentation i journalsystem. Det ingår även att tvätta brukarnas och verksamhetens tvätt samt diverse städuppgifter i allmänna utrymmen.
Du förväntas att ha en bra överblick av avdelningen så att utrymmena är rena och ser professionella ut. Är du dessutom kreativ och vill sätta upp högtidsdekorationer är detta mycket uppskattat.
Arbetsgivaren erbjuder heltid som norm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad titel från Socialstyrelsen. Detta är ett krav. Vi söker dig som är villig och har erfarenhet av att ta emot delegering av diverse HSL-uppgifter (läkemedelsadministration, insulin osv).
Du är kvalitets- och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinskteknisk utrustning. Du tar ansvar för och kan se verksamheten som helhet, har lätt för att samarbeta, är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du positiv, engagerad och prestigelös. Du känner dig trygg i att arbeta ensam på en avdelning och vill hjälpa kollegor över gränserna vid behov samt är van att samarbete med andra professioner och med närstående.
Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker. Erfarenhet från jobb inom äldreomsorgen är ett krav.
Du ska ha förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
Du har goda datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg så som Life Care och APPVA i det dagliga arbetet. Vi arbetar med nationella kvalitetsregister som t.ex. BPSD och senior alert och ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av dessa. Är du dessutom administratör i någon av kvalitetsregisterna så är det en merit.
Låter det som ett arbete för dig, då ser vi fram emot din ansökan? Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan redan idag!
• Beslut från Socialstyrelsen om skyddad titel som undersköterska.
• Utdrag ur belastningsregister ska tas med i pappersform vid en intervju, gärna i oöppnat kuvert. Detta beställer du på polisen.se , välj -belastningsregister-begära utdrag och därefter välj - kontrollera egna uppgifter e-tjänst Detta kan du beställa redan vid ansökan av tjänst.
• Referenstagning med 2 chefer
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lomma kommun
(org.nr 212000-1066) Arbetsplats
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Kontakt
Samordnare
Louise Hansson 0730-573605 Jobbnummer
9681903