Undersköterska natt till Eneberg | Tiohundra
TioHundra AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-23
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TioHundra AB i Norrtälje
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat team där samarbete och mångfald lyfts fram som centrala värden? Vi söker nu en lugn, stabil och empatisk undersköterska som vill arbeta natt, med förmåga att ta egna initiativ och som har ett genuint intresse för god service till våra äldre. Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Du kommer att arbeta med boende som har nedsatt kognitiv förmåga på grund av demenssjukdom och ge stöd och omsorg, självständigt och i samarbete med övrig vårdpersonal, för att säkerställa en god och trygg vård och omsorg för boende.
Vi tillämpar 16-veckorsschema med pass förlagda kl. 21.00-07.00, och helgtjänstgöring förekommer omkring var tredje helg. Tjänsten är tillsvidare på 70% av ett heltidsarbetstidsmått på 34,20 timmar/vecka.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad av boende, såsom hjälp med hygien, påklädning och förflyttning.
Delegering från sjuksköterska gällande medicinering, såromläggning och provtagning.
Samarbeta med övrig vårdpersonal för att säkerställa en god vård och omsorg för boende.
Ge stöd och omsorg.
Om vårt erbjudande:
Som en del av våra förmåner erbjuder vi friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år för heltidsanställda, via Epassi. För dig som arbetar deltid anpassas beloppet proportionerligt efter din tjänstgöringsgrad. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel.
Ha god datorvana då dokumentation sker digitalt.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av psykisk ohälsa och geriatriska sjukdomar.
Vi vill att du som söker är en mogen person som har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanande situationer är du lugn, stabil och har förmågan att fokusera på din arbetsuppgift och arbeta strukturerat. Du tar egna initiativ, visar empati i mötet med människor och har ett genuint intresse att leverera god service till våra äldre.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Eneberg är ett äldreboende med 72 lägenheter som ligger på Lundmansgatan i centrala Norrtälje. 25 av lägenheterna tillhör våra två demensboenden, Översten och Enebo. Vi är ca 35 personer som arbetar här varje dag. Det är bemannat dygnet runt och här arbetar även sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi är ett gäng som arbetar för att skapa ett boende som vi själva skulle välja att bo på.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Övrig information
Enhetschef Malin Lundqvist är på semester och åter 13/7. Under denna period är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Christina (Kicki) Thor Liiw vid eventuella frågor.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm
Övrig information
Enhetschef Malin Lundqvist är på semester och åter 13/7. Under denna period är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Christina (Kicki) Thor Liiw vid eventuella frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Lundmansgatan 6 (visa karta
)
761 45 NORRTÄLJE Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Enhetschef
Malin Lundqvist malin.lundqvist@tiohundra.se 08-12327440 Jobbnummer
9974948