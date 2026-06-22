Undersköterska natt till Ängens särskilda boende
Örebro kommun / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-06-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Hos oss på Ängen har du möjlighet att jobba tillsammans med kloka, engagerade och roliga medarbetare som trivs med sitt arbete och brinner för god vård och omsorg. Vi behöver nu förstärka verksamheten med en undersköterska på natten som arbetar med engagemang, empati och glädje. Kan det vara du?Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som undersköterska har du ett samordnat ansvar där du planerar, genomför och följer upp det dagliga arbetet. Du arbetar i team tillsammans med kollegor med olika kompetenser, där vi alltid har den enskildes individuella behov och intressen i centrum. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där hyresgästens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. I din roll kommer du tillsammans med teamet ansvara för våra hyresgästers vård och omsorg. Du kommer arbeta i nära samverkan med sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef.
För oss är kvalitet och god omsorg viktigt, och som medarbetare hos oss förväntas du bidra och delta i vårt utvecklingsarbete. Tillsammans ansvarar vi för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
på ett pedagogiskt sätt stödja hyresgästen i vardagliga aktiviteter/sysselsättning
ansvara för att hitta lämpliga aktiviteter/arbetsuppgifter i samråd med hyresgästen och utveckla dem utifrån deras behov
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter som matlagning, städning, tvätt och inköp
planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med hyresgästen
samverka med anhöriga och andra i hyresgästens nätverk som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer, t.ex. regionen
dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
upprätta och följa upp genomförandeplaner
ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Ängen öppnade 2011 och ligger i Ladugårdsängen med närhet till grönområden, golfbana och city. I samma byggnad finns förutom särskilda boendet en vårdcentral, minnesmottagning, dagrehabilitering, gruppbostad, familjecentral, seniorbostäder samt en sjukgymnastik. Ängens särskilda boende består av 56 lägenheter fördelade på fyra avdelningar, två avdelningar med inriktning mot somatik och två avdelningar med inriktning kognitiv svikt.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande:
erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
erfarenhet av arbete med demensdiagnoser
erfarenhet av arbete med personer med BPSD
erfarenhet av arbete i dokumentations- och verksamhetssystemet LifecareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
Arbetstid: natt
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 29 juni. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 1031/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Sophia Bennis +4619215614 Jobbnummer
9973561