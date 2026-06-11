Undersköterska Natt Smedbyhof
Kavat Vård AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby
2026-06-11
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Om Kavat Vård
Kavat vård erbjuder äldreboende med olika inriktning och profil. Våra verksamheter finns i kommuner i Stockholms län som infört valfrihetsreformer.
Vi tror på individens rätt att välja och vill erbjuda tydliga koncept, som bl.a. djur & natur, hotellkoncept, All inklusive, Må-bra och/eller språkprofil.
Smedbyhof har trädgårdsprofil med utevistelse och rörelse.
Att arbeta på Kavat Vård Det är våra medarbetare som är Kavat Vård!
På Kavat Vård får du som medarbetare möjlighet och stöd att utvecklas och växa. Vårt mål är att du som medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom Kavat Vård.
Vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö som ger dig möjlighet att få ihop livet med jobb, familj och fritid.
Vi på Kavat Vård är kända för att vara snabbfotade och nytänkande. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ, vara med och påverka- och utveckla ditt eget arbete.
Som medarbetare i Kavat Vård förväntas du följa de rekommendationer för vaccination som ges i syfte att förebygga smitta och smittspridning.
Vi söker nu en undersköterska till en natt tjänst på 85 % till Smedbyhof i Upplands Väsby.
Arbetsuppgifter På Kavat vård har vi en stark gemenskap och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetare. I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet.
Kvalifikationer Vi söker dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel och som har erfarenhet av att arbeta natt i äldreomsorgen. Vi lägger stor vikt vid bemötande, kommunikation, kontaktmanskap, därför är det mycket viktigt att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
All vår dokumentation sker i journalsystemet Safe Doc, till hösten går vi in i Welfare och dokumenterar enligt IBIC, en god datorkunskap/datorvana är därför nödvändig.
Vi söker dig som har erfarenhet av nattarbete, som är trygg i din roll och duktig på omvårdnad. Du behåller lugnet i stressade situationer och kan prioritera. Du är van att ha ett anpassat bemötande till de du vårdar, du är alltid respektfull och har förståelse för att den äldre har självbestämmande och behöver få vara delaktig.
Vidare förstår du vikten av att följa våra rutiner och riktlinjer och lägger stor vikt på att göra ett bra arbete. Du har ett genuint intresse för att göra skillnad och göra det vanliga ovanligt bra.
Bakgrundskontroller Vi genomför bakgrundskontroll på alla personer innan anställning erbjuds.
Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sofie Ewerborg, sofie.ewerborg@kavatvard.se
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Kavat vårds ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7887818-2047884". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavat Vård AB
(org.nr 556702-2511), https://jobb.kavatvard.se
Ryttargatan 276 (visa karta
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194 71 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Kavat vård Jobbnummer
9959095