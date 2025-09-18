Undersköterska natt särskilt boende Rosendal
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska som vill jobba hos oss.

Arbetsuppgifter
Som undersköterska på natten ger du omsorg, , stöd och där du tillsammans med dina kollegor skapar en lugn och trygg miljö till våra boende .
Delegerade hemsjukvårds uppgifter ingår efter utbildning och skriftligt provKvalifikationer
Utbildad undersköterska med intresse för äldreomsorg. Är lugn och ansvarstagande och som har har förmåga att jobba självständigt med också trivs med teamwork
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryterings verktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryterings kanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryterings sajter och liknande.
Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut tas.
