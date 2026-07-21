Undersköterska natt på Solhem
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Undersköterskejobb / Osby Visa alla undersköterskejobb i Osby
2026-07-21
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Solhem är ett vård och omsorgs boende som ligger i den nordligaste delen i kommunen nära gränsen mot Småland. Solhem är ett mindre boende med 16 lägenheter som ligger i den idylliska byn Loshult, för att ta dig till Solhem behöver du ha tillgång till bil då kollektivtrafik inte passar med våra arbetstider.
Vi söker dig som vill göra skillnad i människors liv varje dag, är empatisk, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra. Du ska ge vårdtagarna ett tryggt och värdigt liv genom ett målinriktat och positivt förhållningssätt. Du ser arbetet som en möjlighet att utveckla arbetsmetoder, är lösningsfokuserad och kan skapa glädje och trygghet, samtidigt som du ger stöd med hög kvalitet.
Du ska tycka om att jobba både självständigt och i team och vara flexibel. Ha förmåga att prioritera, vara en problemlösare och arbeta med det friska hos den enskilde och se varje individ utefter deras behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Du arbetar med personcentrerad omvårdnad och hanterar delegerade uppgifter, planerar och utvecklar arbetet tillsammans i teamet. Upprättar och följer genomförandeplaner. Har ansvarsområde eller ombudsuppdrag. Jobbar aktivt med nattfasta, BPSD och senior AlertKvalifikationer
Du ska vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel, ha dokumenterad erfarenhet av vård och omsorgsarbete. Du ska även ha grundläggande datorkunskap och förmåga att kunna ta del av och dokumentera journalanteckningar i de verksamhetsnära system som verksamheten kräver. Du har en god samarbetsförmåga och en flexibel inställning, det är viktigt att du är lösningsfokuserad och van att ta självständiga beslut. Du ska kunna ta emot delegerade uppgifter efter verksamhetsspecifik utbildning.
Personlig lämplighet för nattarbete.
B- körkort
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-07 eller efter överenskommelse.
Solhem är ett tillfälligt boende som öppnade 2022 och planeras att vara öppet under ett par år till, vid avveckling av boendet så har du kvar din tjänst i Osby kommun och erbjuds arbete i någon av våra andra verksamheter i Osby eller Lönsboda.
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "121/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Enhetschef Solhem
Yvonne Vestblom yvonne.vestblom@osby.se +46479528282 Jobbnummer
10008379