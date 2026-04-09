Undersköterska Natt Nytida Sorbus Skene

2026-04-09
Nytida Sorbus i Skene söker en undersköterska för nattjänstgöring
Nu söker vi en undersköterska natt till vårt team på Nytida Sorbus i Skene. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Om Nytida Sorbus
Vår målgrupp är personer med Huntingstons sjukdom samt yngre personer med kognitiv svikt. Verksamheten ligger naturnära och har nära till kollektivtrafik. Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp med nära samarbete mellan olika professioner.
I verksamheten arbetar även gruppledare, sjuksköterska och en verksamhetschef.
Vi erbjuder fortlöpande metodutbildning och flera förmåner.
Om rollen
I rollen som undersköterska natt, arbetar du tillsammans med en ytterligare undersköterska/omsorgspersonal. Arbetet består av omvårdnadsinsatser till våra boenden.
Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella behov och önskemål. Som undersköterska fyller du en viktig funktion i vårt arbete kring detta. Vår målsättning är att hjälpa till att ge varje person de individuella verktyg och strategier de behöver för att leva ett meningsfullt liv.
I tjänsten ingår omvårdnadsinsatser så som personlig omvårdnad, medicinhantering och hantera medicinteknisk utrustning. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd på nätter samt ett dagpass per schemaperiod, i ett rullande schema på vardagar och helger.
Din erfarenhet och kunskap
Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du skall ha skyddad yrkestitel som undersköterska. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du anställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
KollektivavtalPubliceringsdatum2026-04-09Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 260508
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
För mer information kontakta:
Katharina Aspelin, Verksamhetschef mailadress: katharina.aspelin@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
