Undersköterska, natt inom hemsjukvården
2026-01-05
Omsorgsförvaltningen söker undersköterskor till Hemsjukvården.
Tjänsterna är vikariat på 50 procent fram till 2026-09-30. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården i nära samarbete med kommunens sjuksköterskor.
Verksamheten arbetar utifrån biståndsbeslut och är till för personer som tillfälligtvis inte kan få sina behov tillgodosedda i hemmet. I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett varierande, roligt och utmanande arbete. Det ställer därför krav på god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Kvalifikationer
Krav på skyddad yrkestitel utfärdad av Socialstyrelsen tillsammans med uppvisande av godkända betyg från omsorgsprogrammet.
Intresse och kunskap om demenssjukdomar är meriterande. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt personlig lämplighet. För att lyckas i uppdraget behöver du vara trygg i dig själv och kunna arbeta självständigt. Grundläggande datakunskaper och B-körkort är ett krav. Övrig information
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Du är välkommen med frågor till enhetschef Hans-Peter Johannesson, 0525- 181 75 eller biträdande enhetschef Sandra Mattisson 0525-185 35 Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Tanums kommun
(org.nr 212000-1348)
