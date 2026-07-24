Undersköterska natt, Ersboda vård- & omsorgsboende
Umeå kommun, Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende och korttidsboende / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-24
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Ersboda vård- och omsorgsboende ligger på Västra Ersboda i närheten av kyrkan. Vi har en vinterträdgård samt en vacker utemiljö med fontän och god möjlighet till utevistelse. Hos oss finns också en bastu som kan användas i mån av tid. Vår verksamhet byggdes år 2014/2015. Huset har två våningar fördelat på sex enheter med totalt 60 lägenheter. Vi har också en enhet med finsk inriktning, där personal talar delvis finska. Följ med på en digital rundvandring genom att klicka här!
Vi söker nu dig som vill arbeta natt hos oss!Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Du kommer att vara behjälplig med bland annat personlig hygien, tvätt, städ, måltider och övrig service.
I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiden är förlagd nattetid.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har kunskaper i det finska språket då boendet har en finsk avdelning.
Ditt möte med de boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt, är tålmodig och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen. Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende och korttidsboende Jobbnummer
10010499