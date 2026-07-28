Undersköterska natt avdelning 93
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-07-28
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nu finns möjligheten för dig att bli en del av vårt team!
Avdelning 93 har idag 14 vårdplatser, dessa är fördelade på två vårdlag där patienter med njursjukdomar, reumatologiska sjukdomar samt allmänmedicinska sjukdomar vårdas. Till avdelningen hör också en dagvårdsenhet med 8 platser, dit patienter kommer över dagen för att genomgå olika typer av behandlingar. Hos oss får du en bred grund inom olika verksamhetsområden.
Vi är på jakt efter dig som gillar utmaningar, som har ett starkt utvecklingsfokus och vill bli en del utav vårt team. När du arbetar hos oss får du en gedigen kunskap inom olika diagnoser och sjukdomar.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i ett team kring patienten som arbetar med omvårdnad, utredningar, medicinska behandlingar, pre- och postoperativ vård. Du blir en del av att utföra basal omvårdnad, peritoneal dialys, såromläggningar, katetersättningar, vätskebalansräkningar, provtagningar med mera. Hos oss deltar du i rond och dokumentationsarbetet kring patienten.
Vi erbjuder alla ett individuellt anpassat inskolningsprogram. Är du ny inom slutenvården? Vi erbjuder raka veckor i inskolningsprogrammet för att ge dig extra trygghet i din nya roll med större tillgång till olika stödfunktioner så som utskrivningssamordnare, klinisk kvalitetssjuksköterska, avdelningens läkare samt chefer.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan. Vi söker dig som:
Bemöter patienter, anhöriga, medarbetare och studenter med omtanke och respekt
Är positiv, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat
Trivs med varierade arbetsuppgifter och ett högt tempo
Erfarenhet inom slutenvård eller akutsjukvård är meriterande men inget krav. För oss är din inställning och ditt engagemang viktigast.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Nasim Ghobadi Karlsson nasim.ghobadi-karlsson@regionorebrolan.se 019-602 16 15 Jobbnummer
10013627