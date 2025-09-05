Undersköterska, natt - Kvarngårdens äldreboende
Vill du vara den som ser till att våra äldre får en god natt med omsorg och omtanke? Nu söker vi en undersköterska till Kvarngården - ett äldreboende där omtanke och delaktighet präglar vardagen.
Kvarngården ligger nära Kvarndammen, i utkanten av kvarteret Gästgivaregården, med skogen och fotbollsplanen alldeles intill. Här finns 36 lägenheter som är fördelade på fyra avdelningar. Varje avdelning har eget kök och gemensamma utrymmen för samvaro. Det finns även uteplats och balkonger som inbjuder till frisk luft och avkoppling.
Som undersköterska på Kvarngården arbetar du natt och är en viktig del av våra äldres vardag. Du ansvarar för omvårdnad, tillsyn och trygghet under natten och finns till hands när behov uppstår. Vi arbetar alltid utifrån Esthers bästa, med fokus på att stärka varje individs trygghet och oberoende.
Vi söker dig som med respekt och omtanke möter varje individ och värnar om deras självbestämmande och integritet. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, och du ser vad som behöver göras utan att någon ber dig.
Hos oss möter du en arbetsmiljö där engagemang och idéer tas tillvara. Vi tror på delaktighet och vill skapa en arbetsplats där alla ges möjlighet att påverka och växa.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och omfattningen är 82 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
• Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
