Undersköterska natt - kombinationstjänst vårdboende och hemtjänst
Jokkmokks Kommun / Undersköterskejobb / Jokkmokk Visa alla undersköterskejobb i Jokkmokk
2026-02-19
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jokkmokks Kommun i Jokkmokk
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Nu söker vi en undersköterska till vårat team på natten. Du arbetar i ett team med andra kollegor med utgångspunkt från kommunens största vårdboende, Kaitumgården som är centralt beläget i Jokkmokks kommun. Teamet ansvarar för tillsyn och omvårdnad på boendet samt planerade och akuta hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Ni fördelar arbetsuppgifterna tillsammans under arbetspasset, och en eller flera i teamet utför hemtjänstinsatser medan övriga ansvarar för tryggheten på boendet.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsuppgifter och kunna bidra med socialt stöd och vägledning.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom /kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Vi använder Pulsen Combine som verksamhetssystem. Arbetstiden är förlagd nattetid med 2 helger av 4.Kvalifikationer
Du ska vara undersköterskeutbildad och kunna uppvisa utdrag från Socialstyrelsen som styrker detta.
Vi söker dig som är en positiv, engagerad och ansvarstagande person med god empatisk förmåga. Du ska ha lätt för att arbeta i grupp men också kunna
arbeta självständigt.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, både i tal och skrift, då kommunikation och dokumentation är en viktig del av arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 25 - 30 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka inte att komma in med din ansökan redan i dag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundqvist asa.lundqvist@jokkmokk.se 0971-171 34 Jobbnummer
9751235