Undersköterska med utökat administrativt ansvar
Allegio Omsorg AB / Undersköterskejobb / Sigtuna Visa alla undersköterskejobb i Sigtuna
2026-07-18
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Undersköterska med utökat administrativt ansvar – Vill du ta nästa steg i din karriär?
Är du en engagerad undersköterska som vill kombinera omsorg med planering och administration? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas i en varierad roll där du kombinerar det bästa av två världar – nära arbete med våra äldre och ett administrativt ansvar tillsammans med verksamhetenschef.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Vi söker en undersköterska med utökat administrativt ansvar som vill vara en viktig del av vårt team. Tjänsten innebär en 50/50-fördelning mellan praktiskt omsorgsarbete och administrativa arbetsuppgifter.
Du arbetar dagtid, måndag–fredag, och blir ett nära stöd till verksamhetschefen i den dagliga driften.Arbetsuppgifter
Ge trygg och professionell omsorg till våra kunder.
Planera och samordna den dagliga verksamheten.
Arbeta med bemanning och schemaplanering.
Ha löpande kontakt med medarbetare, kunder och anhöriga.
Säkerställa en effektiv planering och hög kvalitet i utförandet.
Vara ett stöd för verksamhetschefen i administrativa frågor.
Bidra till utveckling, struktur och ett gott samarbete i verksamheten.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska.
Har erfarenhet från hemtjänst eller liknande omsorgsverksamhet.
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Trivs med att kombinera administrativt arbete med kundnära omsorg.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Är kommunikativ och tycker om att samarbeta.
Har B-körkort
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att växa och utvecklas inom verksamheten.
Ett engagerat team med nära samarbete.
Ett arbete där ingen dag är den andra lik.
Trygg anställning med arbetstid måndag–fredag, dagtid.
Möjlighet att göra verklig skillnad – både för våra kunder och dina kollegor.
Hos oss är du inte bara en medarbetare – du blir en nyckelperson i verksamheten. Vi söker dig som brinner för omsorg och samtidigt vill vara med och skapa struktur, kvalitet och god planering.
Låter det som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
sigtuna@allegio.se
E-post: sigtuna@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "usk med admin ansvar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975), https://www.allegio.se/
Söderbyvägen 1 (visa karta
)
195 05 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Sigtuna-Märsta Kontakt
Verksamhetschef
Åse Vollbrecht ase.vollbrecht@allegio.se 073-510 08 97 Jobbnummer
10005890