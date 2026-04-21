Undersköterska med psykiatriinriktning, tim och semestervikariat
2026-04-21
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Vi på Sörgården i Mönsterås AB söker en omtänksam och ansvarsfull kollega som vill arbeta med människor i behov av psykiatrisk vård.
Om oss: Sörgården är ett särskilt boende med inriktning psykiatri och samsjuklighet med missbruk beläget i den natursköna Ålems kyrkby, bara några kilometer från Kalmar Sund. Vi anpassar vård och boende efter varje individs behov och arbetar med lågaffektivt bemötande. Här är vi ett engagerat team som strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö för våra boende.
Vi söker dig som:
Har god samarbetsförmåga och tålamod.
Har god erfarenhet av arbete med missbruk och psykiatri.
Tar ansvar för ditt arbete och ser värdet i att hjälpa andra.
Vill vara med och bidra till kvalitetssäkring av vården.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med boende med olika psykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Tim och semestervikariat
Vi är en del av CasatorCare, där engagemang, lyhördhet och respekt är våra ledord. Vi tror på att skapa en positiv arbetsmiljö där vi tillsammans kan växa och lära av varandra.
Är du intresserad? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Sörgården - en plats för omtanke och gemenskap!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: pernilla.hakansson@casatorcare.se Arbetsgivare Sörgården i Mönsterås AB
(org.nr 556385-8629), http://www.casatorcare.se
Häradsvägen 28 (visa karta
)
384 92 ÅLEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Pernilla Håkansson pernilla.hakansson@casatorcare.se 0701-726764 Jobbnummer
